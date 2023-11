Barbra Streisand narró en su libro lo más difícil de la fama: "Todavía me duelen los insultos"

Mi nombre es Barbra, ese es el nombre del libro autobiográfico de la actriz y cantante estadounidense Barbra Streisand. El libro se lanzó el pasado martes, 7 de noviembre de 2023, y se convierte en el espacio en el que la famosa se desahoga luego de seis décadas de éxito profesional.

A un día de su lanzamiento, el libro de casi 1.000 páginas de la mujer de 81 años ingresa al listado de los más vendidos en los Estados Unidos, llegando al top tres en Amazon.

Sus amores, pesares y el precio de la fama que tuvo que pagar la compositora Barbra Streisand están narrados en esas páginas, más de seis décadas de trabajo en las que, además del éxito, la diva enfrentó las críticas y los malos comentarios sobre su físico.

La mujer se hiso popular por su aparición en películas como Chica rara, Nace una estrella y Tal como éramos, pero para Streisand, dentro de todo lo bueno que trajo la fama a su vida, también se convirtió en "propiedad pública" en una industria en la que la apariencia lo era todo.

"A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que yo", señaló en un aparte del libro la famosa, recordando que, por muchos años, la prensa y las personas se enfocaron en criticar el tamaño de la nariz de la artista.

Con pesar, Barbra Streisand señaló que todos los comentarios afectaron su autoestima. "Desearía poder decir que nada de esto me afectó, pero sí lo hizo. Incluso, luego de estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios", escribió la mujer en su libro, según un fragmento revelado por People.

A lo largo de su autobiografía, la actriz también contó detalles de lo que fueron sus amores más conocidos, los que sostuvo con el actor Marlon Brando o el exprimer ministro canadiense Pierre Trudeau.

De la misma forma, reveló la anécdota que tuvo con Tim Cook, la cabeza de la empresa Apple, a quien llamó para hacerle la petición de que su asistente virtual Siri pronunciara correctamente su apellido. "Streisand, dije, mi nombre no lleva una… Z. Es Strei-sand, como la arena en la playa (en inglés)", recordó.

Por otro lado, Barbra Streisand señaló también que con el libro en las plataformas virtuales y librerías, esperaba que no la buscaran para entrevistas. "Escribí mi historia. No tengo que hacer más entrevistas después de esto", concluyó.