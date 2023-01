Baterista de Blink 182, en grave estado de salud  

Travis Barker fue internado en un hospital de Los Ángeles por coágulos en sus brazos, una infección por estafilococo y una celulitis bacteriana.

El baterista de la famosa banda de punk rock tuvo que ser internado tras una recaída por una infección cutánea de orden bacteriano y coágulos sanguíneos en sus dos brazos.

Publicidad

Baker, de 42 años, está siendo tratado para que los coágulos no se desprendan y lleguen a su corazón y cerebro, lo que podría ocasionar la obstrucción de importantes vasos sanguíneos.

Médicos de la institución ya le habían dado de alta el pasado lunes, pero debido una dura recaída tuvo que ser reingresado al siguiente día.

Personas cercanas al artista le indicaron a TMZ que se encuentra con actitud positiva y que quiere recuperarse lo más pronto posible para volver a los escenarios.

La semana pasada, Blink 182 tuvo que cancelar varios conciertos en Las Vegas por las condiciones de salud de Baker. Ya en ese momento, Travis se lamentaba por no poder tocar: “La batería es mi vida y me mata no poder actuar con ustedes este fin de semana. Espero volver lo antes posible”.