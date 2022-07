¿Belinda dura hasta tres días sin bañarse? Esto dijo la cantante

Durante una corta entrevista que se compartió en TikTok, Belinda dejó atónitos a sus seguidores tras confesar que ha durado hasta tres días sin bañarse. No obstante, después de hacer la revelación aclaró que le gusta cuidar su higiene.

"¿Cuántos días has estado sin ducharte?", fue la pregunta de la periodista, para lo cual Belinda respondió: "Tres, máximo, pero no me gusta estar sin ducharme". Pese a que enfatizó esta respuesta, los comentarios en la red social no se hicieron esperar.

"Menos mal que a Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo", "¿Qué tal que no le gustara bañarse?, si gustándole pasa tres días 😬", "Belinda siempre tan incoherente", fueron algunas reacciones.

Por otro lado, la cantante también decidió dar algunas declaraciones sobre su ruptura con Christian Nodal . En una entrevista con Vogue España, Belinda se mostró arrepentida y cansada de que su vida privada sea tema de conversación.

Además, aseguró que fue un error hacer pública su relación. "Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice", expresó Belinda.

Y añadió: "Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon ahí que la cagué. En todos los aspectos".