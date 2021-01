La pérdida por la que Belinda está sintiendo "la tristeza más grande"

El comienzo de año para la cantante mexicana Belinda no ha sido el mejor, pues en los primeros días de enero tuvo que despedirse de un amigo que la acompañó durante 13 años, por lo que está sintiendo "la tristeza más grande”.

Así se lo dejó saber a sus seguidores al publicar conmovedoras palabras sobre Gizmo, el perrito que cambió su vida.

“Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto. Me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mí”, así inicia la sentida dedicatoria que compartió en Instagram .

En las palabras, que acompaña con una galería de fotos a blanco y negro, también resalta que en su mascota tuvo compañía durante sus momentos más difíciles.

“Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro, de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo también hay una pizca de bondad, pero siempre a mi lado, acostadito en mi brazo con tu lengüita afuera y tu olor a palomitas, gracias Gizmo”, agrega.

Posteriormente, Belinda publicó en sus historias videos y fotos al lado del perrito explicando que, pese a que siempre viajaba con ella a todas partes, no pudo estar en su último adiós.