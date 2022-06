Belinda sufre un mareo en pleno concierto: “Hasta no desmayarme, no me voy a ir"

Belinda tuvo un percance durante un concierto en Monterrey, México. En un momento de su presentación se sintió mareada, lo que la llevó a transmitir un mensaje a los asistentes al evento.

“No me quiero bajar del escenario, así que, hasta no desmayarme, no me voy a ir, así que si me hacen un favor cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes”, dijo la artista preocupando a sus fans.

Sin embargo, la cantante mexicana siguió adelante con el show.

“Gracias Monterrey. Me encantó estar aquí hoy, me llevo la mejor energía. Los amo”, expresó.

Los seguidores de Belinda han centrado su atención en la salud y ánimo de la cantante mexicana, tras la ruptura con Christian Nodal.