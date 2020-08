Belinda y Christian Nodal encienden las redes con este beso que confirmó su relación

El cantante Christian Nodal y Belinda no dejaron duda ya de su relación amorosa al compartir un momento íntimo en sus redes sociales.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo Belinda. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida mi amor”, comentó el cantante mexicano junto al video.

Desde hace días se comentaba una posible historia de amor entre los cantantes, pues el intérprete de ‘Adiós amor’ dejó un comentario muy cariñoso a Belinda en su cuenta de Instagram: "La ratoncita más bella del mundo".

Ambos artistas son compañeros en La Voz Azteca, programa que actualmente se lleva a cabo y donde son jueces.

Antes, a Belinda se le había relacionado sentimentalmente con el cantante Lupillo Rivera, aunque ella siempre negó la situación.

En cambio, hace apenas 10 días Nodal fue vinculado con la joven Ángela Aguilar, hija del célebre cantautor Pepe Aguilar, sobre la que varios medios dijeron que había dejado enamorado al artista de 21 años.