Belinda y Christian Nodal posan como “la pareja del año” de la revista People

Belinda y Christian Nodal aparecen en la portada de la revista People en Español como “la pareja del año”. Revelaron que se conocieron en 2019 en Texas, Estados Unidos.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz México nos reencontramos. A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos estar a su lado. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, contó Christian Nodal.

Por su parte, Belinda reveló que “había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz. Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”.

