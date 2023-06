Belky Arizala revela que sufrió bullying en la universidad: “Me durmieron y cortaron el cabello”

En diálogo con Bumbox Podcast de Caracol Televisión, la empresaria y modelo cucuteña Belky Arizala se sinceró sobre un episodio de matoneo que sufrió durante su época universitaria.



Tal y como relató la también actriz, el hecho se presentó durante un viaje escolar que tuvo como destino el municipio de Salazar de Las Palmas, Norte de Santander.

Belky Arizala habló de cómo este episodio marcó un antes y después en su vida, pues este desencadenó el estilo que mantiene en su cabello hoy en día.

“Tomé la decisión a raíz del bullying que me hicieron en la universidad mis compañeros. Un día decidieron darme una bebida, era un café y tenía algo ahí. Me durmieron y me cortaron el cabello. Entonces, cuando yo me despierto no tenía cabello”, resaltó.

Pese a que en ese entonces la experiencia no fue agradable, la cucuteña de 45 años precisó que eso cambió su percepción.

“Yo les digo a todos que los bendigo demasiado, porque ha sido Belky antes y después. Esa ha sido mi historia. Antes del paseo en Salazar de Las Palmas, cuando mis compañeros me dieron esa bebida, que yo la recibí de manera inocente, y después cuando me despierto y hoy estoy aquí contigo y con toda la audiencia diciéndoles sean resilientes, tengamos ese sentimiento de reconciliación y de perdón. A mí esto me ha servido más de lo que ellos imaginaron”, expresó.

Durante el podcast, Belky Arizala también habló sobre otros aspectos como el racismo y las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera como modelo.

