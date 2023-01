Bella Thorne revela fotos desnuda para dañar el plan a hacker que pretendía chantajearla

El hombre amenazó con publicarlas, pero ella se adelantó y le dedicó un duro mensaje para demostrarle que no se dejará acosar.

“En el transcurso de las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propias ‘nudes’”, reveló la actriz de 21 años en un texto que acompaña a las imágenes publicadas en su cuenta de Twitter @bellathorne .

La estadounidense también lamentó sentirse “asqueada y observada” porque “alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial”.

“No puedes controlar mi vida, nunca lo harás”, fue el mensaje que dio al hacker y le hizo saber que el FBI le sigue la pista.

Según la propia Bella, el sujeto también tiene fotos íntimas de otras celebridades, a quienes busca chantajear.