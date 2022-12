Ben Affleck admite sus dudas antes de aceptar papel de Batman

Affleck respondió a preguntas sobre su papel de hombre murciélago en el programa "Late Night" de Jimmy Fallon emitido en la cadena NBC.

"Me llamaron y dijeron '¿Quieres hacer esto?' y pensé 'Bueno, no tengo 25 años ¿Están seguros?", comentó el artista a quien le terminó de convencer la "brillante" visión del director Zack Snyder, si bien no entró en detalles.

Antes de que se hiciera público el anuncio de su contratación, Warner advirtió a Affleck de que la noticia podría levantar suspicacias y reacciones negativas entre los seguidores del personaje, como ya había ocurrido anteriormente.

El estudio le sugirió que se mantuviera alejado de Internet durante unos días pero el protagonista y director de "Argo" hizo caso omiso.

"Soy adulto, soy muy duro", manifestó.

La contratación se conoció en agosto y en cuestión de horas las redes sociales se llenaron de comentarios críticos y quejas dirigidas a Warner.

Incluso, hubo campañas que recogieron miles de firmas para solicitar formalmente al estudio que buscara otro candidato para encarnar a Batman.

Affleck confesó que nada más publicarse su elección fue a leer la noticia.

"Miré el primer comentario que decía solamente: '¡Nooooooooo!", apuntó sin perder la sonrisa y antes de optar por seguir el consejo del estudio.

El nuevo filme tiene su fecha de estreno fijada para el 17 de julio de 2015.

Será la primera vez que Supermán y Batman, personajes icónicos del universo de superhéroes creados por DC Comics, compartan protagonismo en un largometraje para el cine.

Henry Cavill retomará su papel de "Men of Steel" como Clark Kent/Supermán.

La secuela de "Man of Steel" volverá a contar con conocidos actores que participaron en la primera entrega como Amy Adams, Laurence Fishburne y Diane Lane.

Antes que Affleck y Christian Bale, George Clooney, Val Kilmer y Michael Keaton dieron vida a Batman en la gran pantalla.