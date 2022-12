Ben Affleck dirigirá y protagonizará la próxima película de "Batman", confirmó el estudio Warner Bros, a pesar de las críticas que ha recibido el actor y cineasta tras ponerse por primera vez en la piel del superhéroe.

Se trata de la confirmación a los rumores que se desataron cuando el artista afirmó estar interesado en dirigir una secuela de la franquicia, durante la presentación ante la prensa angelina de "Batman v Superman: Dawn of Justice".

La cinta se estrenó hace unas semanas sin el favor de los críticos, pero recibió sin embargo el apoyo del público estadounidense, que se dejó 166 millones de dólares en entradas el primer fin de semana.

A nivel mundial ya lleva recaudados casi 790 millones de dólares.

Affleck dijo haber quedado fascinado viendo trabajar al director Zack Snyder, quien recibió la tarea de enfrentar por primera vez en la gran pantalla a Batman y Superman (Henry Cavill).

"En el pasado me he planteado dirigir cintas como ésta. Para mí ha sido una experiencia realmente valiosa ver cómo lo hacía Zack", afirmó el actor, que en 2013 ganó el Óscar a Mejor película por "Argo" y en 1998 se alzó con la estatuilla dorada a Mejor guión por "Good Will Hunting".

"Como director, para mí todo gira en torno al tema y los personajes así que, si encuentro el tema adecuado, me lanzó a hacerla a esta escala", apuntó.

El presidente de Warner Bros., Kevin Tsujihara, dijo el miércoles en Las Vegas durante la convención CinemaCon estar "muy contento" de volver a trabajar con Affleck en un proyecto en solitario del Caballero Oscuro.