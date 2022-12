Ben Affleck, ganador para Sindicato de Directores de Hollywood

En la gala celebrada en Los Ángeles, Affleck se impuso a Steven Spielberg ("Lincoln"), Ang Lee ("Life of Pi"), Kathryn Bigelow ("Zero Dark Thirty") y Tom Hooper ("Les Miserables").

Los premios DGA son considerados un buen barómetro para saber quién se llevará el Oscar al mejor director.

Desde que el Sindicato de Directores comenzó a dar estos galardones en 1948 solo en seis ocasiones su premiado no ha coincidido con el ganador de la estatuilla dorada al mejor director en los Oscar.

Pero este año Affleck no podrá llevarse el codiciado premio porque no está nominado en la categoría de mejor director.

El próximo 24 de febrero lucharán por el Oscar a mejor director: Michael Haneke ("Amour"), Benh Zeitlin ("Beasts of the Southern Wild"), Ang Lee ("Life of Pi"), Steven Spielberg ("Lincoln") y David O. Russell ("Silver Linings Playbook").

"Argo", el filme de Affleck, competirá en los Oscar en siete categorías, entre ellas la de mejor película.

Además de llevarse el Globo de Oro a la mejor película dramática, "Argo" se impuso también hace una semana en la categoría reina de mejor actuación conjunta en cine en los premios SAG del sindicato de actores de EE. UU.

