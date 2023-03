Ben Affleck revela qué le dijo JLo durante los Premios Grammy: ¿realmente lo regañaron?

El pasado 5 de febrero tuvo lugar la ceremonia de los Premios Grammy 2023. Durante la velada, llamó la atención que la pareja conformada por Ben Affleck y JLo se mostró algo incómoda.

Un mes después de el evento que premia a lo mejor de la música, el actor estadounidense se sinceró sobre lo ocurrido. Lo hizo con el medio The Hollywood Reporter, citado por Univisión.

"Me incliné hacia Jennifer y le dije: 'En cuanto empiecen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor'. Ella me respondió: 'Será mejor que no te vayas'", dijo en primera instancia.

La intención de Ben Affleck era que su esposa brillara por sí misma, dejando en claro que no quería entrometerse en un evento musical donde ella era protagonista.

Publicidad

"Soy como: 'Muy bien, ¿[de] quién es este acto?'. Yo no sigo el ritmo. Mi esposa lo hace, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa", agregó el artista.

Sobre el tema de los memes que se hicieron en la web sobre lo ocurrido, Ben Affleck dijo que no le molestaban dichas publicaciones.

“La pasé bien en los Grammy. Mi esposa iba a ir y pensé: 'Bueno, habrá buena música. Podría ser divertido'. En las entregas de galardones de cine, son discursos y como seminarios web de mezcla de sonido”, manifestó el actor.

Publicidad

Ben Affleck también comentó su punto de vista sobre el tema de que estaba borracho en la ceremonia, resaltando que “aún existe un estigma al respecto”.

"He ido a eventos y me he enojado. He ido y me he aburrido. He ido a premiaciones y me he emborrachado un montón. Nunca nadie dijo que estaba borracho. Pero en los Grammy decían 'está borracho' y pensé 'esto es interesante'", concluyó.