Ben Affleck también dirigirá nueva película de Batman

Affleck escribirá la historia junto a Geoff Johns, director creativo de Dc Comics y guionista de series como "Batman: The Brave and the Bold", "Smalville", "Arrow" o "The Flash", según informa en su web la publicación especializada "Deadline".

El actor había puesto como condición para interpretar a Batman en el filme con Superman dirigir una película que se centrará en las aventuras en solitario de Bruce Wayne.

El proyecto comenzará a tomar forma una vez que Affleck finalice la adaptación para el cine de la novela de Denis Lehane "Live by Night", una película que también protagonizará, junto a Zoe Saldaña y Sienna Miller.

Está previsto que Affleck y Jons escriban el guión del nuevo Batman antes de que el actor y director comience el rodaje del filme basado en la novela de Lehane.

La historia reflejará la aparición de Batman en la película que protagonizará con Superman, así como la prevista en "The Justice League", una reunión de los principales superhéroes del universo DC, cuyo estreno está fijado para noviembre de 2017.

Affleck participará mañana en la Comic-Con de San Diego, donde presentará imágenes inéditas de "Batman v Superman: Dawn of Justice" junto a Henry Cavill (Superman).