¿Berlín y 'el Profesor' juntos? Foto de La Casa de Papel 3 les roba el sueño a los fans

Una imagen, donde se ve cómo se encuentran estos dos personajes en Florencia, desató montones de teorías.

¡Alerta spoiler! Si no va al día con la serie, podría conocer detalles fundamentales de la trama.



“Ya hay fotos nuestras por todos lados. Cuanto menos sepan @_Carabinieri_ y @policia mejor”, escribió la cuenta oficial de La Casa de Papel al conocer que se habían filtrado unas imágenes de las grabaciones de la tercera temporada.

Lo curioso es que en la foto aparece Berlín, personaje que muchos creían muerto luego del desenlace del robo en la Fábrica de Moneda y Timbre.



La casa de papel + Florencia...REALMENTE ME DA ALGO pic.twitter.com/N8b57R3Vg9 — Cormon (@CarmenCMGG) January 6, 2019

