Beyoncé admite que dobló himno en ceremonia de posesión de Obama

"Practiqué hasta el cansancio y no tuve tiempo de ensayar con la orquesta", dijo Beyonce en una conferencia de prensa.

"Debido a que no hubo una prueba de sonido adecuada no me sentí segura de correr el riesgo. Lo importante era el presidente y la juramentación, y quería que él y mi país estuvieran orgullosos, así que decidí cantar con mi pista pregrabada, lo cual es muy común en la industria musical. Estoy muy orgullosa de mi actuación".

De hecho la cantante inició su conferencia de prensa en Nueva Orleans con una interpretación en vivo y a cappella del himno nacional y le pidió a los asistentes que se pusieran de pie antes de comenzar a cantar "The Star Spangled Banner", título del himno, tras lo cual preguntó entre risas: "¿Alguna pregunta?"

Y pese a su actuación la hubo. Cuando alguien indagó si algún sonido salió de su garganta cuando le cantó al presidente, dijo que estaba cantando junto a la grabación y no sólo moviendo los labios. Y a una pregunta sobre si cantará en vivo en el Super Bowl, dijo: "Absolutamente cantaré en vivo. Para eso fue que yo nací".

La superestrella no había hablado públicamente desde que se dijo que usó una pista en la ceremonia inaugural de Obama. Su versión fue aclamada por la crítica pero criticada menos de un día después cuando un representante de la Banda de la Armada dijo que Beyonce no cantó en vivo. Al final la Armada también confirmó que tampoco la banda tocó en vivo.

La actuación del medio tiempo del Super Bowl se convirtió en el foco de la conferencia de prensa, aun cuando Beyonce preferiría concentrarse en preguntas sobre su documental para HBO, "Life Is but a Dream", de próximo estreno, que se presentó a los medios antes de que la artista hablara.

Nueva Orleans (Estados Unidos)