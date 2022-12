Beyoncé estaría esperando su segundo hijo

En el evento, la cantante y actriz lució un vestido Givenchy de talle alto que ocultaba su vientre, recordó el diario, que también señaló que "múltiples" fuentes han confirmado desde entonces el embarazo, aunque los representantes de Beyoncé no han respondido a esas versiones.

Beyoncé y Jay Z fueron padres en enero de 2012 de una niña, Blue Ivy, y la intérprete señaló hace unos meses en una entrevista televisiva: "me gustaría tener más niños. Creo que mi hija necesita compañía".

Sin embargo, la artista de 31 años no apuntó cuándo llegaría el nuevo bebé.

