Beyoncé ofrece un espectáculo arrollador en el Rock in Rio

Beyoncé se sirvió de un gran despliegue visual, con un ejército de bailarines, vídeos musicales y juegos de luces, que unidos a su poderosa voz, deleitó a los cerca de 85.000 personas que se congregaron en la Ciudad del Rock de Río de Janeiro.

La diva también lució de su vestuario: cambió de ropa ocho veces para acompañar a sus temas más populares, desde el vestido de perlas con el que comenzó el concierto, con el tema "Who run the world", hasta una simple camiseta blanca con pantalones cortos vaqueros, con la que concluyó la presentación.

No faltó ninguno de los temas más exitosos de la cantante, como "If you were a boy", cantada a coro por gran parte del público, o "Naughty girl".

Beyoncé dejó para el tramo final sus éxitos más animados como "Crazy in Love" o "Single Ladies" y dedicó un tributo a Whitney Houston, al enlazar "I'll always love you" con su "Halo".

También homenajeó a los brasileños al cantar brevemente un tema de moda local llamado "O passinho do volante", compuesto por Mc Federado, un joven de una favela carioca, con el que terminó la noche.

El Rock in Rio, uno de los mayores festivales del mundo, ofreció un repertorio variado que unió en un mismo escenario ritmos irreconciliables como música clásica, electrónica y algo de rock.

El público brasileño, que ha agotado las 595.000 entradas puestas a la venta para siete días de festival, respondió al envite y se entregó con entusiasmo a la noche que tiene un programa musical principalmente pensado para bailar.

Como principales teloneros de Beyoncé, actuaron artistas de registros muy diferentes como el DJ francés David Guetta y la cantante brasileña Ivete Sangalo.

La actuación de David Guetta dejó, sin embargo, un sabor agridulce porque parte de los altavoces no funcionaban y parte de la audiencia reclamó la falta de volumen.

Ivete Sangalo, toda una diva local, una estrella de pop tropical, llevó el desenfrenado ritmo de la música "axé" del carnaval de Bahía a esta explanada de 150.000 metros cuadrados.