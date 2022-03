Bibi Ramírez, una cantante que encontró su voz en medio de la batalla contra el cáncer

Bibi Ramírez ha cantado desde niña e interpretado diversos géneros musicales, desde vallenato hasta rock. Pero fue a los 47 años cuando encontró su propia voz, en un momento en el que batalla contra el cáncer, una enfermedad que solo pudieron diagnosticar 3 años después de que empezaron sus síntomas.

Su historia en el mundo artístico empezó a los 5 años, cuando la obligaron a participar en un concurso de canto. Al ganarlo, su familia descubrió que a ese talento se le podía sacar provecho económico para cubrir las necesidades del hogar.

“Cada que había un concurso en un colegio o en una parroquia, en cualquier parte que hubiese plata, mi mamá me mandaba a participar para pagar los servicios”, contó Bibi Ramírez.

A los 13 años, ya era corista de las orquestas más importantes de Colombia. Por eso, a los 18, ya había hecho parte de 300 canciones.

“Grababa para el Binomio de Oro, para Las Diosas del Vallenato, para Los Gigantes, en Bogotá, para Los 8 de Colombia, Los Tupamaros, La Sonora Dinamita”, relató. Incluso, estuvo con el grupo de rock Kraken e interpretó género tropical con Juan Carlos Coronel y música romántica con Fausto.

Y un día, Bibi Ramírez recibió la llamada de Fruko para que "se fuera a vivir a Los Ángeles con La Sonora Dinamita y Fruko y sus tesos". "Entonces, yo me fui y me quedé allá casi tres años”, anotó.

Regresó a Colombia con 18 kilos menos por una anorexia nerviosa. “Llegué pegadita a los huesos y mi mamá llorando me dijo ‘yo no quiero más lujos ni cosas’, aunque lujos no eran, era pagar un montón de deudas que teníamos de siempre para sobrevivir”, señaló.

Bibi Ramírez decidió conformar, a los 20 años, la agrupación Tropicombo, en donde afirma que, por ser mujer en una orquesta, vivió momentos difíciles.

“Me empezaron a asediar de una manera que una vez tuve que arrodillármele a un señor de estos pidiéndole que por favor no me violara, con una pistola”, reveló.

Después de 23 años con la orquesta, allí le dijeron que ya no iba más. Su salud no andaba bien y los médicos no encontraban la causa. Se alejó de la música y 8 meses después fue llevada de urgencias al hospital.

“Tres años me demoré en saber que tenía cáncer y ya con síntomas que se fueron agudizando”, dijo Bibi Ramírez.

Su enfermedad la llevó a replantear lo que hacía. “Ahí es donde vengo con esa reflexión y es que uno se muere el día que deja de soñar”, afirmó.

La medicina para Bibi Ramírez no han sido solo las quimioterapias, también lo que ha hecho desde niña y ahora, como solista, presenta el tema ‘No eras para mí’.