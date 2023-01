“Bienvenido a Colombia”: Bam Margera, estrella de Jackass, fue asaltado en Cartagena

Dos sujetos lo abordaron y como no hablaban inglés usaron su teléfono para traducir “desocupa tu billetera” mientras lo intimidaban con un arma.

Margera se encontraba de visita en la heroica cuando fue víctima de los delincuentes, quienes se llevaron 500 dólares que llevaba para el viaje.

El mismo actor publicó un video en sus redes sociales narrando lo sucedido:



“Ellos no hablaban inglés y yo no hablo español. Así que hicieron la traducción con su celular y me mostraron la frase que decía ‘vacía tu billetera’”, contó Margera.

Puntualizó diciendo "eso fue raro. Bienvenido a Colombia".

La estrella de Jackass, uno de los programas insignia de MTV, continuó con su visita y publicó otros videos de su paso por Colombia.



