“Bienvenidos a mi nuevo hogar”: La Liendra muestra cómo es por dentro su casa en Medellín

❤️Hace 3 Años mi vida cambio de un momento a otro, pasando de no tener nada a tener lo que ni pensé tener... pero acá no es lo material , es la persona que se ha formado en estos 3 años. en mi vida he tenido experiencia que ha mi poca edad agradezco que me hayan pasado, aveces no son los años si no lo que se ha vivido, todo es aprendizaje para ser mejor persona y acá estoy de nuevo solo con mi ropa buscando más sueños por realizar, porque aunque se han logrado cosas, no han sido ni la mitad de las que quiero lograr. hace mucho tenía que estar acá en Medellín, por que es lo mejor para mi carrera, pero por cosas de la vida me esperé y fue lo mejor, porque ya estoy listo y preparando... HELLO MEDELLIN, llegue y con muchos miedos pero con ganas de comerte..... y a todos mil gracias por tanto apoyo... vengo a darlo todo de mi ❤️ . . se fue el criollo....