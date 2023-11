Billboard Music Awards: vea el listado de los ganadores de la noche, entre ellos Karol G

Se entregaron los Billboard Music Awards y hubo varios latinos que se destacaron en la gala de este domingo 19 de noviembre, entre ellos la artista paisa Karol G, que no solo ganó dos premios, sino que cautivó a los presentes con una increíble presentación en el agua.



Mariah Carey, que cantó su éxito 'All I want for Christmas it's you', recibió un galardón especial de manos de sus hijos.

Vea la lista completa de los ganadores de los Billboard Music Awards 2023.

Top Artist: Taylor Swift

Top New Artist: Zach Bryan

Top Male Artist: Morgan Wallen

Top Female Artist: Taylor Swift

Top Duo/Group: Fuerza Regida

Top Billboard 200 Artist: Taylor Swift

Top Hot 100 Artist: Morgan Wallen

Top Hot 100 Songwriter (nueva categoría): Taylor Swift

Top Hot 100 Producer (nueva categoría): Joey Moi

Top Streaming Songs Artist: Morgan Wallen

Top Radio Songs Artist: Taylor Swift

Top Song Sales Artist: Taylor Swift

Top Billboard Global 200 Artist: Taylor Swift

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist: Taylor Swift

Top R&B Artist: SZA

Top R&B Male Artist: The Weeknd

Top R&B Female Artist: SZA

Top R&B Touring Artist: Beyoncé

Top Rap Artist: Drake

Top Rap Male Artist: Drake

Top Rap Female Artist: Nicki Minaj

Top Rap Touring Artist: Drake

Top Country Artist: Morgan Wallen

Top Country Male Artist: Morgan Wallen

Top Country Female Artist: Taylor Swift

Top Country Duo/Group: Zac Brown Band

Top Country Touring Artist: Morgan Wallen

Top Rock Artist: Zach Bryan

Top Rock Duo/Group (nueva categoría): Arctic Monkeys

Top Rock Touring Artist: Coldplay

Top Latin Artist: Bad Bunny

Top Latin Male Artist: Bad Bunny

Top Latin Female Artist: Karol G

Top Latin Duo/Group: Fuerza Regida

Top Latin Touring Artist: Karol G

Top Global K-Pop Artist (nueva categoría): NewJeans

Top K-Pop Touring Artist (nueva categoría): BLACKPINK

Top Afrobeats Artist (nueva categoría): Burna Boy

Top Dance/Electronic Artist: Beyoncé

Top Christian Artist: Lauren Daigle

Top Gospel Artist: Kanye West

Premios a álbumes de los Billboard Music Awards:

Top Billboard 200 Album: Morgan Wallen, One Thing at a Time

Top Soundtrack: Barbie: The Album

Top R&B Album: SZA, SOS

Top Rap Album: Drake & 21 Savage, Her Loss

Top Country Album: Morgan Wallen, One Thing at a Time

Top Rock Album: Zach Bryan, American Heartbreak

Top Latin Album: Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Top K-Pop Album (nueva categoría): Stray Kids, 5-STAR

Top Dance/Electronic Album: Beyoncé, RENAISSANCE

Top Christian Album: Anne Wilson, My Jesus

Top Gospel Album: Maverick City Music x Kirk Franklin, Kingdom Book One

