Billboard revela las 50 mejores canciones del 2023: Shakira y Karol G destacaron por su música

La revista Billboard reveló el listado de las 50 mejores canciones en el primer semestre del 2023. En medio del escalafón destacan las cantantes colombianas Shakira y Karol G.

La reina del listado es Miley Cyrus con su tema Flowers. La estadounidense lidera el ranking con una canción que se convirtió en un himno global para las rupturas.

En el segundo lugar se hallan Shakira y Bizarrap con la Sesión #53. Billboard rescata el potente lirismo de la barranquillera, impulsado por historias y emociones de la vida real. Una sesión de terapia que alcanzó el número 1 en Billboard.

La intérprete de Acróstico también destaca en la posición número 15 junto a la antioqueña Karol G con la canción TQG. Según Billboard, una dulce venganza se convirtió en la canción perfecta y sin disculpas sobre cómo superar con éxito a un ex.

TQG también se convirtió en el video musical más visto en YouTube durante el primer semestre del año. El metraje, que hasta las tarde de este viernes, 23 de junio de 2023, ya había superado las 619 millones de reproducciones, muestra a las dos colombianas más potentes de la industria musical.

Los corridos tumbados son la nueva revolución musical mexicana y Ella baila sola de Peso Pluma y Eslabón Armado ocupa la sexta posición del ranking.

Por otro lado, Bad Bunny se ubica en la casilla 20 con Where she goes y en la 39 junto al Grupo Frontera por el tema unx100to. Billboard también destaca a Rosalía y Rauw Alejandro, Beyoncé, Selena Gómez, Taylor Swift, Dua Lipa y muchos más.

Más sobre la revista Billboard

La revista Billboard es una publicación semanal estadounidense que se enfoca en la industria de la música. Fundada en 1894, es reconocida como una de las principales fuentes de información sobre listas de éxitos, ventas de música, conciertos y noticias relacionadas con la industria musical.

La revista Billboard es conocida por sus diversas listas de popularidad, que clasifican las canciones y los álbumes más vendidos en diferentes géneros musicales. Las listas más famosas incluyen el Billboard Hot 100, que clasifica las canciones más populares en Estados Unidos, y el Billboard 200, que enumera los álbumes más vendidos en el país.

Además de las listas, Billboard publica artículos y noticias sobre eventos y tendencias en la industria musical, entrevistas con artistas, reseñas de álbumes y conciertos, y otros contenidos relacionados con la música.