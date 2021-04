Billie Eilish anuncia fecha y nombre de su segundo disco: 'Happier Than Ever'

La cantante estadounidense Billie Eilish anunció recientemente que su segundo disco se publicará el 30 de julio con el título 'Happier Than Ever' luego del éxito de su álbum debut 'When We All Fall Asleep Where Do We Go?', con el que ganó el Grammy al álbum del año.

Billie Eilish - “Happier Than Ever”

The new album, out July 30

Pre-save/add/order now: https://t.co/oGBWiZ77dp



New song out Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/e9P1Vsr8tU — billie eilish (@billieeilish) April 27, 2021

"Esta es la cosa favorita que jamás he creado y estoy muy emocionada, nerviosa y deseando que lo escuchen. No puedo ni expresarlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto", aseguró la artista en sus redes sociales , en las que también confirmó que lanzará una nueva canción el jueves 29 de abril.

El disco incluirá los dos sencillos que la cantante hizo públicos el año pasado, 'Therefore I Am' y 'My Future'.

Una gran sorpresa fue que dejó por fuera su colaboración con Rosalía en 'Lo vas a olvidar'.

"No creo que hubiera hecho el mismo álbum, ni siquiera el álbum, si no fuera por el coronavirus. Eso no significa que trate sobre el coronavirus, en absoluto. Es solo que, cuando las cosas son diferentes en tu vida, tú eres diferente", explicó Eilish en una entrevista con Stephen Colbert en febrero.

El anterior disco de la cantante se grabó en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos , con su hermano Finneas en la producción.

En los Grammy de 2020, Eilish hizo historia al ganar con 18 años recién cumplidos las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.

También fue una de las estrellas invitadas en la gala de los Óscar y compuso el tema de la futura película de James Bond, 'No Time to Die', que obtuvo el Grammy a la mejor canción escrita para producciones audiovisuales en la gala de 2021.

También en esos premios se llevó el galardón a la grabación del año con 'Everything I Wanted', un triunfo consecutivo después de que 'Bad Guy' lograra el mismo reconocimiento en 2020.