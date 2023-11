Billie Eilish aseguró que se siente "atraída físicamente" por las mujeres

Billie Eilish, de 21 años, es una de las artistas musicales más exitosas de los últimos años. La estadounidense conquistó al mundo a los 13 años con su sencillo Ocean Eyes y, desde entonces, ha sorprendido a la industria con éxitos que la posicionan como una de las revelaciones de la última década.

Además de su talento musical, Billie Eilish también ha generado interés en sus seguidores por su estilo diferente a la hora de vestir, su manera de expresarse y apariencia. En una entrevista con Variety, la cantante reveló cómo se siente con respecto a los estereotipos sobre ser femenina y aseguró que se siente "atraída" por las mujeres.

"Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas", reveló la ganadora de varios Premios Grammy en su diálogo para la portada de la revista. A pesar de eso, reconoció que suele sentirse más interesada por las personas de su género.

La artista reconoció que las mujeres le "encantan como personas". "Me atraen como personas. Me atraen físicamente", expresó.

Billie Eilish también señaló que a pesar de su atracción por las mujeres también se siente "muy intimidada por ellas y por su belleza y su presencia".



Por otro lado, la intérprete de Happier Than Ever y Bad Guy también se refirió a su estilo que ha desencadenado todo tipo de comentarios, especialmente con el que se dio a conocer a sus 13 años.

Eilish llamó la atención al utilizar ropa grande y con la que cubría todo su cuerpo. Sobre esto, la artista señaló que los malos comentarios que recibió en ese entonces le resultaron "extraños y perturbadores".

"No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte y segura como para mostrarlo", dijo Billie Eilish.

Y agregó: "Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastada si la gente hubiera dicho algo".

La cantante de 21 años también reconoció que todavía es difícil para ella expresar su feminidad. "Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita", aseguró.

A pesar de esas situaciones, Billie Eilish señaló que en la actualidad está feliz con su estilo de vida. "Siento que me estoy convirtiendo en una persona que realmente amo y que hago cosas de las que me siento realmente orgullosa", manifestó la cantante.