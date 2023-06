Billie Eilish contó cómo la han afectado las críticas sobre su cuerpo: "Lastiman mis sentimientos"

La cantante Billie Eilish se refirió a las críticas que ha recibido sobre su cuerpo y expresó que han afectado su salud mental.



En una reciente entrevista con la revista British Vogue, Billie Eilish se refirió a que la mayor parte de su vida la pasó siendo masculina, pero que siempre supo que podía ser lo que quisiera ser. Por eso, afirmó que también es femenina y se siente sexy.

"Estoy más interesada en cómo me siento que en cómo se sienten ellos. Pero eso también puede ser un montón de mi*rd@ porque aún lastima mis sentimientos como un hijo de p*ta", expresó la cantante.

Sin embargo, también señaló que las críticas sobre su cuerpo continúan causándole muchos estragos a su salud mental. También aseguró que si hubiera escuchado tales comentarios cuando era más joven, las consecuencias para ella habrían sido fatales.

"Honestamente, nadie puede decir nada sobre mi cuerpo sobre lo que yo no tenga una opinión más fuerte. También creo que, si fuera más joven, si internet hablara de mí como lo hace ahora cuando tenía como 11 años, no seguiría existiendo, para ser honesta", puntualizó Billie Eilish.

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, es una cantante y compositora estadounidense. Nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California. A una edad temprana, la artista mostró un interés y talento innato para la música, comenzando a escribir canciones a los 11 años.

En 2015, Eilish ganó atención en la industria de la música cuando lanzó su canción 'Ocean Eyes' en SoundCloud. El sencillo se volvió viral y llamó la atención de importantes discográficas. Firmó con Interscope Records y Darkroom, y desde entonces ha lanzado varios sencillos y álbumes de gran éxito.

Su álbum debut, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' fue lanzado en marzo de 2019 y alcanzó el número uno en las listas de varios países. El disco incluye éxitos como 'Bad Guy', 'Bury a Friend' y 'When the Party's Over'.

Billie Eilish ha recibido varios premios y reconocimientos. En 2020, se convirtió en la artista más joven en ganar los cuatro principales premios Grammy en una sola ceremonia: Mejor Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.

Además de su éxito musical, Eilish es conocida por su estilo distintivo y su imagen única. Ha sido elogiada por su capacidad para abordar temas emocionales en sus canciones. A lo largo de su carrera, ha hablado sobre temas como la salud mental, el cambio climático y la igualdad de género.