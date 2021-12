Billie Eilish se sinceró con sus fanáticos: “Ver pornografía me destruyó el cerebro”

Billie Eilish , cantante estadounidense, confesó en una reciente entrevista que empezó a ver ponografía a los 11 años, una práctica que, asegura, le “destruyó el cerebro”.

Durante un diálogo en el programa The Howard Stern Show, la artista confesó que “veía mucho porno, sinceramente. Empecé a ver cuando tenía 11 años. Creo que realmente me destruyó el cerebro y me siento devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía ”.

La cantante, de 19 años, admite que su exposición a los videos para adultos la llevó a deformar sus ideas sobre las relaciones sexuales sanas.

“Llegaba a un punto en el que no podía ver nada que no fuera violento, no me parecía atractivo”, confesó.

Billie Eilish criticó la industria por crear expectativas irreales sobre el sexo. “Como mujer creo que el porno es una desgracia”, aseguró.

Durante la entrevista Billie Eilish habló sobre su carrera artística, momentos en lo que llegó a considerar el suicidio y, también, confesó que sintió que iba morir por COVID-19 en el mes de agosto, pero que la vacuna contra el virus le salvó la vida.