Birdman, película con más nominaciones en los Globos de Oro

La cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu encabeza la lista de nominados a los Globos de Oro con siete candidaturas que incluyen mejor cinta musical o de comedia, mejor director y mejor actor, por el trabajo de Michael Keaton.

Las nominaciones se anunciaron este jueves en Beverly Hills.

La sátira del director mexicano sobre la industria del espectáculo también recibió postulaciones a mejor actor y actriz de reparto, para Emma Stone y Edward Norton; mejor guión, de González Iñárritu junto con Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Armando Bo; y mejor música original, del mexicano Antonio Sánchez.

Le siguieron con cinco postulaciones Boyhood y The Imitation Game. Ambas encabezaron el apartado de mejor cinta dramática, junto con Foxcatcher, Selma y The Theory of Everything.

Con Birdman se miden por el premio a la mejor cinta musical o de comedia St. Vincent, Grand Budapest Hotel, Into the Woods y, sorpresivamente, la cinta británica independiente Pride.

El libro de la vida, dirigida por Jorge R. Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro, fue nominada a mejor cinta animada junto con Big Hero 6, The Boxtrolls, How to Train Your Dragon 2 y The Lego Movie.

Una de las sorpresas del día fue Grand Budapest Hotel, que también le mereció candidaturas a Ralph Fiennes como mejor actor y a Wes Anderson por su guion y dirección.

En el apartado de televisión, Jane The Virgin, la adaptación anglo de la telenovela venezolana Juana la Virgen, fue nominada a mejor serie de comedia y su protagonista, Gina Rodríguez, fue postulada a mejor actriz en una serie de comedia.

Ni Sofía Vergara ni la exitosa serie que la lanzó al estrellato en Estados Unidos Modern Family, que ha arrasado por años en las galas de premios, fue considerada este año por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega estos reconocimientos.

Los Globos de Oro, en su 72a edición anual, se entregarán el 11 de enero en el Hotel Beverly Hilton en una ceremonia presentada por Tina Fey y Amy Poehler que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.

