Birdman se llevó el Oscar a mejor película

Alejandro González Iñárritu se consolidó el domingo como el director del año en los Oscar, llevándose también el premio al mejor guión original por su sátira sobre la industria del espectáculo, "Birdman".

El realizador mexicano, evidentemente emocionado, le agradeció al equipo y elenco de su cinta, incluyendo a sus coguionistas Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris Jr. y Armando Bo, y al director de cinematografía Emmanuel Lubezki, quien también resultó ganador.

"¡Guau! El recorrido de `Birdman' comenzó hace tres años, cuando le pedí a Nico, Alexander y Armando que me siguieran... Ellos lo hicieron porque están locos y juntos escribimos `Birdman', y por eso siempre les voy a estar agradecido", dijo el director en inglés al recibir el premio al mejor guión.

"Un saludo a todos mis compatriotas mexicanos", añadió en español al aceptar la estatuilla al mejor director.

Lubezki se alzó con su segundo Oscar consecutivo, tras haber ganado el año pasado por "Gravity", de su compatriota Alfonso Cuarón.

"Esto es extraordinario", dijo el apodado "Chivo", quien estaba nominado por séptima ocasión. "Quiero compartir especialmente este premio con mi amigo Alejandro González Iñárritu, por su curiosidad, su pasión y su amistad", añadió tras haber abrazado al realizador al escuchar su nombre, antes de subir al escenario.

Como se anticipaba, Patricia Arquette y J.K. Simmons fueron honrados por sus actuaciones de reparto en "Boyhood" y "Whiplash", respectivamente.

Arquette, quien con su papel de madre divorciada había arrasado con prácticamente todos los honores esta temporada de premios, se llevó una gran ovación de las féminas en la audiencia, incluida Jennifer López, al dedicarle su premio "a todas las mujeres que han dado a luz" y gritar que es hora de que se trate con igualdad a las mujeres en el mercado laboral.

Simmons, en tanto, le dio un consejo a los espectadores: "Si tienen la suerte de tener a uno o ambos padres vivos llámenlos, no les manden un texto, llámenlos y díganles que los aman, escúchenlos mientras les hablen". El veterano actor, quien recibió el premio de manos de Lupita Nyong'o, se llevó el honor por su interpretación de un estricto profesor de música.

"Ida", de Polonia, obtuvo el premio a la mejor cinta en lengua extranjera superando a la argentina "Relatos salvajes" de Damián Szifron. La película en blanco y negro sigue a una joven polaca aspirante a monja en los años 60 que confronta las oscuras verdades de su familia durante la ocupación nazi.

El galardón a la mejor cinta animada fue para "Big Hero 6" de Disney, en la que Génesis Rodríguez hace la voz de la heroína Honey Lemon.

"We wonnnnn!!!!!!!!!" ("Ganamosssss!!!!!!!"), tuiteó de inmediato la actriz, hija del cantante venezolano "El Puma" José Luis Rodríguez y quien se está abriendo camino en Hollywood.

La ceremonia de los premios Oscar, en su 87 edición, comenzó con un refrescante número musical encabezado por el anfitrión, Neil Patrick Harris en el que participaron Anna Kendrick y el comediante Jack Black. Fue un homenaje al cine hecho a semejanza de un show de Broadway, donde Patrick Harris ha sido en varias ocasiones maestro de ceremonias de los premios Tony.

Más tarde el actor se dio tiempo para parodiar a "Birdman" caminando en calzoncillos hasta el escenario, donde había un muchacho tocando la batería, emulando una de las escenas de la película de González Iñárritu. Al encontrarse con el joven le dijo "ese no es mi tempo", en referencia a la frase del tenebroso profesor de Simmons en "Whiplash".

Durante la velada Adam Levine, Lady Gaga y John Legend y Common, entre otros, interpretaron las canciones nominadas. La ganadora fue "Glory", de la cinta "Selma".

El premio lo anunciaron, en uno de los momentos más graciosos, Idina Menzel y John Travolta. El año pasado el par encabezó titulares luego que Travolta presentó erróneamente a Menzel como "Adele Dazeem" antes de que ésta cantara el tema ganador de "Frozen", "Let It Go". Esta vez ella lo presentó a él como "Glom Gazingo".