Bizarrap lanzó Sesión #55 junto a Peso Pluma: vea aquí la letra completa de la canción

Lo que sus fanáticos esperaban. En la noche de este miércoles, 31 de mayo de 2023, Bizarrap lanzó 'Music Sessions #55' junto a Peso pluma. Se trata de la segunda colaboración del argentino tras el éxito que tuvo su canción con Shakira.

El video de la 'Sesión #55' se encuentra disponible en la cuenta oficial de YouTube Bizarrap y la canción podrá ser escuchada en todas las plataformas musicales digitales, como Apple Music y Spotify. Esta es la primera colaboración entre el productor y el cantante mexicano.

Con el anuncio de este nuevo sencillo, Bizarrap causó revuelo en las redes sociales, pues compartió un video animado que muestra un ratón vestido con sus icónicos atuendos. El animal sube por los pisos de su estudio, el cual contiene elementos representativos de sus colaboraciones con otros artistas.

El ratón sube hasta una cocina para buscar un objeto con el que podría elaborar una trompeta, pero fue interrumpido por un hombre que trató de golpearlo con una escoba. Sin embargo, es salvado por otro roedor que, por su apariencia, sería Peso Pluma.

Bizarrap lanzó 'Music Sessions #55' junto a Peso pluma a las 7:00 p. m. de este miércoles.

Letra completa de Sesión #55 de Bizarrap y Peso Pluma

Sigo aquí Ando varias noches sin dormir

Estoy pedo no te voy a mentir

Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí

Ya no hay más cosas que contigo quiero hablar

Con otra piel yo te voy a olvidar

De mi mente yo te voy a sacar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillipe es mi reloj

Yo sé que tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A.

Y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien

Así no más compa Biza

Hasta Argentina viejillo

Pura doble P, arriba los corridos

Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir

Todo cambio cuando te fuiste de aquí

Ya me prometí no repetir

Ya será muy tarde pa’ cuando quieras más

Tu solita tienes que aceptar en mis brazos ya no vas a estar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillipe es mi reloj

Yo sé que tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A.

Y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien

Fierro a la verga, viejillo

Pura doble P, ay, ay

Fierro a la verga