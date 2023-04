Black, participante que renunció al Desafío The Box: "Jamás pensé en perjudicar a mi equipo"

En el Desafío The Box 2023, la salida de Franklin Erney Reyes, mejor conocido como Black, del equipo Gamma, sorprendió a muchos y despertó un sinnúmero de críticas en redes sociales. Una decisión que tomó el participante del Putumayo, pero que hoy asegura lamentar.



"Lamentablemente quebraron una regla. ¿Black, qué estabas haciendo afuera de la casa? Ustedes saben que esos límites no se pueden pasar. Es la segunda vez que incumples una regla. Las consecuencias no las asume una sola persona, las asume todo el equipo", señaló la presentadora Andrea Serna, anfitriona del Desafío The Box, durante la emisión del pasado miércoles, 26 de abril de 2023.

“Fue una decisión que tomé bajo presión, bajo estrés, y creo que pude haber llegado mucho más lejos”, dijo el exparticipante del Desafío The Box.

Black también decidió salir de la competencia buscando cuidar su salud mental. “Eso no puede estar por debajo de nada. Por eso opté más por mi paz y tranquilidad”, expresó.

¿Pensó que con esta decisión iba a perjudicar al equipo?

“La verdad no pensé eso, pensé que solo me iban a perjudicar a mí, con que me eliminaran no más, pero jamás pensé en perjudicar a mi equipo”, respondió.

El joven también aprovechó para enviarle un mensaje a quienes, según él, juzgaron su personalidad, pues dice que para él no es fácil relacionarse con otras personas.

“La verdad, yo soy así, me gusta mi tranquilidad, estar así, me gusta mi espacio y ser yo mismo”, puntualizó.



Sobre su decisión de renunciar al Desafío The Box, Black afirma que si tuviera una nueva oportunidad regresaría: “Creo que pude haber llegado mucho más lejos y tengo mucho para dar”.

Franklin Erney Reyes es un participante que demostró su fuerza, capacidades y autenticidad dentro del Desafío The Box 2023.

Presentadores de Día a día hablan de la salida de Black del Desafío The Box

Tres de los presentadores lanzaron algunas frases jocosas al joven por su polémica salida del Desafío The Box y por su convivencia con los demás participantes.

"Aquí no te expulsamos", bromeó Carolina Soto mientras Black estaba en medio de un juego. Por su parte, Iván Lalinde trató de motivar al deportista por la relación que este tuvo con una de sus excompañeras del reality del Canal Caracol: "Así, como cuando peleaba con Margoth".

Minutos después, mientras todos probaban una receta en Día a día, Carlos Calero hizo otra broma. Al negarse a degustar un platillo preparado por Juan Diego Vanegas, el presentador dijo "voy a ser el ‘Black’ del equipo" y, de inmediato, abrazó al exintegrante del Desafío The Box.