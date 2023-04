Ahora no

¿Black se arrepiente de renunciar al Desafío The Box? Esto dijo en Día a día Franklin Reyes, mejor conocido como Black, estuvo como invitado en el programa matutito de Caracol TV para hablar del Desafío The Box. Admitió, entre otras, que es una persona solitaria: "Nunca salgo a fiestas, me la paso en la casa, solo salgo al gimnasio y a la iglesia”.