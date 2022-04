Bobby Cruz, una vida contra viento y marea

'La recta final' es el título de la nueva producción discográfica de Bobby Cruz, con la agrupación Salsa Factory y Bunch, conformada por 20 músicos y más de siete cantantes. Es la segunda vez que trabaja con ellos, a quienes quiere convertir en los sucesores de la Fania All Stars .

Bobby, a sus 84 años, sigue igual de cotizado, pero sin saber cuál será su recta final. En este cafecito con el maestro nacido en Hormigueros, Puerto Rico, me da curiosidad saber el porqué del nombre del álbum. Un título que pareciera como una despedida de la vida artística, pero no es así. Dice que ahora tiene más trabajo y está más inspirado. "Artísticamente estoy igual de cotizado, pero la edad, Pilar, me tiene en la recta final de todo", expresa con una gran carcajada.

Además de lúcido, anda más creativo, imparable. Bobby Cruz alista viaje a Colombia para grabar otro trabajo discográfico con el que le rendirá homenaje al 'Jilguero de América', Jorge Oñate , de quien fue cercano y muy buen amigo. “Vamos a tomar éxitos míos y los vamos a hacer un poco más cercanos al vallenato, entonces vamos a tomar estos temas y a acercar a la salsa. Se va a hacer este trabajo musical que estoy preparando".

Bobby Cruz lanzará también su segundo libro. El primero fue en 1996 cuando publicó 'Cuando era un niño'. Este segundo lleva como título 'Contra viento y marea'. Es diferente porque en éste cuenta su historia de niñez, habla de su madre india, de su padre negro y en un tiempo en el que se sentía que jamás encajaba.

"Para los blancos todavía yo soy negro y para los negros yo soy blanco. Por eso lleva como título 'Contra Viento y Marea', porque es que siempre mi vida no ha sido fácil. Pobreza extrema, mi padre era un obrero, mi mamá era una costurera y sí, había veces que no había ni para comer", recuerda.

En el ejemplar, que aún no tiene fecha de estreno, tendrá el prólogo de su colega salsero Gilberto Santa Rosa. Allí narra momentos dolorosos como la muerte de su primera esposa a los 19 años. "A través de los años uno se sana de todas las heridas. Para mí, lo más doloroso fue enterrar a mi primer hijo que fue el hijo de ella. Murió a las dos semanas de haber nacido y un año más tarde enterrarla a ella. Eso me marcó a nivel personal, no lo puedo negar".

El libro será lanzado con la película 'Los reyes de la salsa'. "Se trata de la historia sobre cómo con Richie Rey nos inventamos, creamos el género de la salsa. Lo bueno y malo de nuestro caminar en la vida y en la música", sostuvo Bobby.

Son 62 años de hacer música. En 1965, logró su primer éxito profesional: 'Comején'. Un tema que, según el propio Bobby Cruz, empezó a sonar con fuerza en Nueva York y luego su música que creó en colaboración con Richie Rey se extendió por toda América Latina.

A estas alturas de su vida, Bobby Cruz ya nada esconde. "La gente se reía de la música de nosotros. Decían 'eso no sirve', no es mambo, no es pachanga, eso no es chachachá, eso no es son montuno y hubo casas disqueras que salían a ridiculizarnos. Otras no salían ni siquiera a atendernos".

Cerca de terminar nuestra charla le pregunté a Bobby: "Hoy te ves y miras atrás. ¿Ha valido el esfuerzo, el creer en ti?". A lo que me respondió: "Creo que el haber nacido así también juega un gran papel en mi éxito. Yo no me quería quedar así, sin lograr mis objetivos y no quería que mis hijos crecieran en las mismas circunstancias de pobreza y de no encajar”.

Antes de decirle adiós le pregunté al gran Bobby Cruz qué significa Colombia para él. "Mi segunda patria. Yo soy más famoso en Colombia, más aceptado, más aplaudido que en ningún otro sitio, inclusive que en Puerto Rico, que es mi país", aseguró.

Le consulté por qué siempre que se presenta dice que es la última vez. "Siempre lo digo; pero cuando pienso en que me van a pagar, cambio de opinión y les contestó que yo les canto".

Música que alegra, encanta y enamora. Un artista que se siente tan cercano, que le pone salsa a la vida de quienes lo escuchamos. "Nos vemos en mayo, Pili. Estaré cantando en el Día de la Madre (...) Será mi último concierto", me dice entre risas. ¡Maestro, abra mil shows más con el inconfundible sonido bestial!