¿Bogotá recibirá al Festival Estéreo Picnic? Esto dijo el alcalde electo Carlos Fernando Galán

"Bogotá está lista para recibir al Festival Estéreo Picnic desde 2024", expresó el alcalde electo Carlos Fernando Galán en un reciente video publicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, emocionando a cientos de asistentes a este festival ante la posibilidad de que su próxima edición sea en la capital.

Según el alcalde electo, Bogotá tiene los escenarios y capacidad para albergar este evento de interés internacional en alguno de sus espacios. "Hay que cumplir todos los trámites y los permisos que se requieran para que quienes habitan en Bogotá y quieren asistir a esta oferta cultural puedan hacerlo fácilmente, también quienes llegan desde otras ciudades y otros países".

Carlos Fernando Galán invitó a los ciudadanos de Bogotá a trabajar de la mano con él para poder convertir a la ciudad en el centro de eventos de esta magnitud. “Trabajemos juntos, Bogotá, (...) para que podamos desarrollar el potencial de la ciudad, generar recursos y una oferta cultural mayor y ser una capital internacional de la cultura”, concluyó.

Bogotá está lista para recibir al Festival Estéreo Picnic desde 2024. Trabajemos juntos para hacer de Bogotá una capital internacional de la cultura. pic.twitter.com/jnqdRy6ylh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 23, 2023

Sin embargo, el alcalde electo no dio ningún anticipo del lugar en el que podría llevarse a cabo la edición Festival Estéreo Picnic 2024, evento que en 2023 albergó a más de 173 mil asistentes, pero en redes sociales el escenario que más se menciona es el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Otros de los lugares que podrían recibir al FEP el próximo año serían el Centro de Eventos de la Autopista Norte, el Multiparque, el Hipódromo de los Andes (ubicado en Chía, Cundinamarca) e incluso algunos internautas mencionan el Estadio Nemesio Camacho El Campín y el Coliseo Live.

La decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic se realizará durante los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024. Los artistas que encabezan el festival son: Blink-182, Feid, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Placebo, Greta Van Fleet, Thirty Seconds To Mars, M.I.A., The Offspring, Phoenix, Black Coffee.

Otros de los grupos que hacen parte del cartel son: James Blake, Grupo Frontera, Rina Sawayama, The Blaze, Tainy, Dove Cameron, Fruko Y Sus Tesos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Proyecto Uno, Four Tet, Arca, Kevin Kaarl, The Blessed Madonna Nicki Nicole, Omar Apollo, Zhu, Whomadewho, Jaden, Kittin, Nothing But Thieves, Floating Points, Yves Tumor, Future Islands, La Etnnia, Poolside, Overmono, Ysy A, Latin Mafia, Xxxxxx, Penyair, Irepelusa, Oblivion's Mighty Trash, Verraco, Homie !, Ruzto, Dillom, Tornall, Divino Niño, Laura Pérez, Maca & Gero, El Kalvo, Sa!Koro, Akriila, Lolabúm, Okraa, Verito Asprilla, Matar Fuma, Lucas Hill, Nuclear Digital Transistor, Mala Bengala, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Buha 2030, Afro Legends, More, Mariscos, Volcán, Caballos De Fuerza, Anamaría Oramas y Laurél.