“Aún la amo, como amiga, pero quiero el anillo de vuelta”: ex de Jessica Cediel

Mack Roesch dijo que solo quiere contar su parte de la historia y responder ante tantos rumores.

El escándalo de Jessica Cediel con su expareja Mack Roesch sigue dando de qué hablar.

Luego de que ella saliera a defenderse de las acusaciones del deportista, quien aseguró que no había quitado su compromiso de redes sociales porque la bogotana no le había devuelto el anillo, vuelven a conocerse otras declaraciones.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Mack contó un poco de la historia de su relación con Cediel.

“Me enamoré de esta mujer en el show ‘Exathlon’, compartimos cuatro meses ahí, nos dimos nuestro primer beso, cada uno sintió los sueños del otro, fue algo muy mágico”, dijo Roesch, al segurar que “luego cada uno conoció a la familia del otro”.

Afirmó que le enseñó su vida a la presentadora colombiana, quien le pidió que hiciera algunos cambios en su casa.

“La pinté de blanco, con cocina nueva, nuevo piso, nueva cama y todo lo que ella quería. La relación fue avanzando bien”, explicó.

Contrario a lo que ya había dicho Cediel, Roesch sostuvo que fue ella la que terminó la relación por WhatsApp.

“Luego, de repente, ella me termina por WhatsApp, tengo la prueba. Nunca dije que fuera un rompimiento, dije que era una discusión y que no toleraría este comportamiento, pero, en ese sentido, ella me termina, me borra, me bloquea”, señaló.

La molestia de la modelo se debía a que en la descripción del perfil oficial de Instagram de Roesch aparecía, hasta hace poco, el nombre de Jessica Cediel junto a un anillo de compromiso.

Anteriormente él había dicho que no lo había retirado porque "tiene que devolverme el anillo primero, luego lo bajaré".

El deportista continuó diciendo que “en Colombia puede que ella conserve el anillo, pero en Estados Unidos, como lo vemos en películas y en las cortes, no es un regalo, sino un compromiso de matrimonios y ella acabó con eso”.

“Yo quiero el anillo de vuelta, eso nos permitirá concluir esta situación, podemos seguir con nuestras vidas y estar bien”, agregó.

En su momento, Cediel se defendió diciendo que no le había devuelto el anillo porque no ha podido viajar a Estados Unidos.

Roesch continuó diciendo que sabe que Cediel es una “gran celebridad y puede continuar con eso”.

“Tal vez ella quiera una visa, pero yo no estoy aquí por fama o algo parecido”, apuntó.



“Aún la amo, como amiga. Ella puede ser mi amiga y yo su amigo. No tengo problema con eso, ella va a estar bien y yo también”, agregó.

Finalizó señalando que solo quería contar su parte de la historia y responderle a la gente que decía que debía defenderse.

“Esto no es más que una situación para poder estar tranquilo y hablar abiertamente con ustedes”, puntualizó.