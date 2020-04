El nuevo Hassam: así le ha ‘mamado gallo’ al cáncer y esto piensa sobre volver a Sábados Felices

En una emocionante entrevista con Día a Día, habló sobre cómo lo cambió la enfermedad, su familia y cómo lo importante es seguir haciendo reír.

Sin dejar de lado los chistes, el humorista ofreció una entrevista a Día a Día.

Y con esa alegría que lo caracteriza, al ser preguntado de cómo ha enfrentado su problema de salud actual respondió: “¿estamos hablando de la DIAN o de otra cosa?”.

Hassam fue diagnosticado en junio del año pasado con mieloma múltiple.

Lo primero que pensó fue “por qué a mí, por qué no a Donald Trump que tiene plata…”. Pero en un tono más serio dijo que saber que podía transmitir ansiedad o angustia a sus hijas lo hizo recapacitar y cambiar de actitud para empezar a luchar contra su cáncer.

Ha pasado por quimioterapia, trasplante de médula, radioterapia y actualmente está en quimioterapia de control mientras le autorizan un medicamento que no se distribuye en Colombia.

Su enfermedad, señaló, “es un cambio de ritmo en todo. Creo que iba acelerado al cien por hora”.

Y pese a estar en tratamiento ya tenía planeado empezar a viajar en marzo para trabajar, “porque la administración no se paga sola”.

Sin embargo, llegó la pandemia y con ella la cuarentena. “Todo el universo se confabuló para decirme fresco, tranquilo, relájese, reinvéntense”, dijo.

Muy serio, aunque es inevitable reír con sus anécdotas, Hassam comentó que cuando reveló que debía someterse a un trasplante “me escribió Sofía Vergara y me dijo ‘si tú deseas que te done una parte de mi cuerpo, me avisas’. Yo pensé en varias, pero bueno…”.

También recibió el mensaje de una mujer que le decía que si ya había probado marihuana. “¿Antes o después del cáncer?”, le respondió.

O el de otra persona que le enviaba ánimo: “tú eres muy fuerte, lucha, sigue adelante, mi mamá también tuvo cáncer, ya murió, pero hágale”.

Sábados Felices

Hassam admitió que el programa de Caracol Televisión le permitió crecer humorísticamente.

“Todo lo que yo soy a nivel de humor se lo debo a la escuela de Sábados Felices”, sostuvo.

“Uno aprende a torear todo tipo de público. Esa escuela es única en el humor en el mundo”, insistió al reconocer que extraña al público y la mayoría de sus compañeros.

Por eso, cuando recibió la llamada de alguien del Canal Caracol que lo invitó a ir dijo “voy a pasar, y se viene la cuarentena”.

Cuando esto termine y si es llamado de nuevo a su primera casa televisiva, “si Dios lo permite y si así él lo decide, si su voluntad así lo permite, ahí estaré”.

Mientras tanto, en cuarentena, no negó que extraña los escenarios y hacer reír a las personas. Pero tiene un aliciente, su esposa y sus dos hijas, en especial la menor, Tutty, con quien ha establecido una relación más estrecha y ha sido su cómplice en los videos que sube a sus redes sociales para no perder su chispa.

“Todos los videos que hago con Tutty son con su consentimiento”, recalcó. Y a pesar de tener solo 9 años, ha hecho colaboraciones con canciones antiguas.

Pero es que Hassam dice que no puede dejar morir la música de plancha.

Y a quienes, como él, deben seguir en quimioterapia les da un consejo para que mantengan la fe: "hágale que este es un cambio de aceite".