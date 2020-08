El homenaje de Boyacomán y su esposa a bebé que perdieron al séptimo mes de gestación

View this post on Instagram

𝘠 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘱𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘶𝘯𝘵ó: ¿𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘴 𝘢𝘭𝘨ú𝘯 𝘵𝘢𝘵𝘶𝘢𝘫𝘦? 𝘺 𝘺𝘰 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥í: ¡𝘴í! 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘰 𝘵𝘢𝘵𝘶𝘢𝘥𝘰 𝘴𝘶 𝘯𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦, 𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘮á𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘯 𝘮𝘪 𝘱𝘪𝘦𝘭, 𝘭𝘰 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘰 𝘵𝘢𝘵𝘶𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘮𝘪 𝘢𝘭𝘮𝘢. 𝐏𝐨𝐫 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐦í 𝐋𝐢𝐚𝐦. 👼🏻🤍 @marckosruiztattoo 💉