Brad Pitt, devastado ante decisión de su hijo mayor de negarse a seguir llevando su apellido

El actor Brad Pitt se encuentra devastado ante la testificación en contra por parte de su hijo en un proceso judicial y las acusaciones de violencia doméstica de su exesposa Angelina Jolie .

Diarios internacionales, como US Weekly, aseguran que Madoxx, hijo mayor de la pareja, aseguró que no tiene relación con su padre, que no lo ve hace años y que incluso quiere dejar de usar su apellido. Fuentes cercanas a Brad sostienen que está devastado con estas declaraciones.

Cabe recordar que recientemente se filtró que Angelina presentaría pruebas de maltrato doméstico ante el juez. El proceso por la custodia de los seis hijos de la pareja apenas comienza.