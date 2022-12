Breaking Bad y Modern Family arrasan en los Emmy

"Nos hizo reír. Duro. Cada vez que lo vimos", dijo Crystal de Williams al concluir el segment "In Memorian" en homenaje a los miembros de la industria que fallecieron en el último año. "Robin Williams, qué concepto".

Bryan Cranston fue honrado como mejor actor en una serie de drama por "Breaking Bad", demostrando que los encantos del nominado de "True Detective" Matthew McConaughey no podían conquistarlo todo. (Vea en esta galería a todos los ganadores de la noche)

"Estoy agradecido por todo lo que ha pasado", dijo Cranston. Su victoria lo coloca a la par del actor cuatro veces campeón Dennis Franz. Los compañeros de Cranston Aaron Paula y Anna Gunn fueron honrados por sus papeles de reparto en la misma serie.

"Gracias por esta maravillosa despedida a nuestro programa", dijo el creador de "Breaking Bad" Vince Gilligan de la serie sobre un profesor que se vuelve el jefe de una operación de drogas que terminó con un golpe.

La estrella de "The Good Wife" Julianna Margulies ganó el Emmy a la mejor actriz en una serie dramática. "Qué momento tan maravilloso para las mujeres en la televisión", dijo Margulies.

Por su agraciado físico McConaughey fue objeto de chistes del presenter Jimmy Kimmel y de la adoración de Gail Mancuso, honrada como directora de un episodio de "Modern Family".

"Si no te importa, Matthew McConaughey, voy a establecer contacto visual contigo en este momento", dijo desde el escenario al aceptar su estatuilla.

La ceremonia a lo mejor de la TV no tuvo reparos en sacarle el jugo a los astros del cine. "Seis minutos para Woody Harrelson", se anunció en la pantalla durante el discurso de aceptación de Colin Bucksey, quien recibió el premio a la mejor dirección de una miniserie por "Fargo".

Harrelson y McConaughey, ambos postulados por "True Detective", tuvieron tiempo para bromear antes de anunciar que Benedict Cumberbatch de "Sherlock: His Last Vow" era el ganador del premio al mejor actor en una miniserie.

"Así que ganaste un Oscar, (el título de la revista People como) el Hombre Vivo Más Sexy y ahora quieres un Emmy, también. ¿No es un poco avaro de tu parte?", bromeó Harrelson.

"Fargo" fue nombrada mejor miniserie, y el premio a la mejor actriz en una miniserie fue para Jessica Lange por "American Horror Story: Coven".

Tras los premios a las miniseries, "Weird Al" Yankovic presentó una parodia musical sobre los máximos nominados. Los números musicales suelen estar fuera de lugar en los Emmy, y este no fue la excepción. Otras bromas se sintieron forzadas, aunque el anfitrión de la velada, Seth Meyers, perseveró en su tarea.

El astro de "The Big Bang Theory" Jim Parsons fue coronado mejor actor en una serie de comedia por cuarta ocasión, lo que lo colocó en la misma liga de Kelsey Grammer y Michael J. Fox, los máximos ganadores en el rubro.

Además del premio de Mancuso, "Modern Family" también obtuvo el premio al mejor actor de reparto en una serie de comedia, para Ty Burrell. Allison Janney fue honrada como mejor actriz en una serie de comedia por "Mom", lo que se sumó al trofeo que ya había recibido como actriz invitada de "Masters of Sex".

Julia Louis-Dreyfus, quien recibió su tercer Emmy consecutivo a la mejor actriz en una serie de comedia por "Veep", arrancó carcajadas al simular un beso apasionado con el astro de "Breaking Bad" Bryan Cranston, con quien había presentado un premio poco antes y con quien llegó a trabajar en "Seinfeld".

Sofía Vergara, quien por primera vez en cinco años no fue nominada por "Modern Family", presentó al presidente de la Academia de la Televisión, quien hablaba sobre los "atractivos" de la televisión mientras ella daba vueltas sobre una plataforma giratoria. "Buenas noches", dijo la estrella colombiana en español. (Vea aquí la polémica participación de Sofía Vergara en la premación)

Meyers inauguró la ceremonia haciendo chistes sobre su propia cadena, NBC, y otras que están siendo eclipsadas por series de cable y de servicios en línea como "Orange Is the New Black".

Apuntando que los Emmy se movieron a un lunes para evitar un conflicto con los Premios MTV a los Videos Musicales, celebrados en la víspera, dijo que MTV ni siquiera se especializa ya en videos musicales.

"Es como si las cadenas de TV hicieran una ceremonia de premios y le diera todos los trofeos a (los canales de) cable y Netflix. Eso sería una locura", bromeó Meyers.

El tradicional "In Memorian" incluyó imágenes de astros desaparecidos recientemente, como James Garner, Ruby Dee, Sid Caesar, Carmen Zapata y Elaine Stritch, mientras la cantante Sara Bareilles interpretaba el tema "Smile". El segmento terminó con el tributo a Williams.

