Brendan Fraser está listo para regresar a la pantalla grande como protagonista de una nueva película

Brendan Fraser, de 54 años, es uno de los actores de Hollywood más queridos por los fanáticos del cine, especialmente luego de su regreso a la pantalla grande en 2022 con el protagónico en la película The Whale, por la que ganó el Oscar a mejor actor.

Luego de unos años alejado de las cámaras por problemas de salud mental, Brendan Fraser sigue encaminado en recuperar su carrera artística. Ahora será el protagonista de Rental Family, un nuevo proyecto dirigido por la cineasta japonesa Mitsuyo "Hikari" Miyazaki.

El actor recordado por sus papeles en películas como George de la selva y La momia, será el actor principal de esta nueva película, según reveló en un adelanto Deadline.

Según se reveló, en este nuevo largometraje Fraser le dará vida a un actor en decadencia que está radicado en Tokio. A lo largo de la cinta, para conseguir recursos económicos, este hombre empieza a trabajar para una empresa familiar japonesa, desempeñando una labor crucial para sus necesidades.

Publicidad

Todavía se desconocen detalles sobre la fecha de estreno de esta nueva película protagonizada por Brendan Fraser, pero los fanáticos del estadounidense-canadiense están emocionados con la noticia de que el actor siga presente en el mundo de la actuación.

En un informe del DayliMail se plantea que luego del éxito con The Whale, personaje protagónico para el que el actor aumentó de peso 300 libras, Brendan Fraser pensó muchísimo en cuál sería el próximo proyecto que lo llevaría de regreso a la gran pantalla. El proceso se retrasó aún más con las huelgas que se dieron en Hollywood.

Finalmente, el guion de Rental Family, a cargo de la directora japonesa y Stephen Blahut, fue lo suficientemente convincente para que el actor de 54 años decidiera embarcarse en una nueva producción. Se sabe que las grabaciones iniciarán el próximo año en Japón.

Publicidad

Antes de su regreso con The Whale, Brendan Fraser había terminado el rodaje de la nueva película de Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon, en la que tuvo un papel secundario y trabajó junto a personajes como Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.