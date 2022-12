Brian Johnson, de AC/DC, dice que no se retira tras reemplazo de Axl Rose

El veterano cantante de AC/DC, Brian Johnson, aseguró que su carrera musical no había terminado luego de que, debido al agravamiento de problemas auditivos, la banda australiana de hardrock decidiera reemplazarlo por Axl Rose, de los estadounidenses Guns N'Roses.

"Estoy personalmente devastado por este hecho más de lo que nadie pueda jamás imaginar. La experiencia emocional que siento ahora es peor que todo lo que he sentido antes en mi vida", declaró Johnson, de 68 años, en un comunicado.

Estas son sus primeras declaraciones públicas desde que se confirmó lo que muchos consideran su expulsión de la banda el mes pasado, luego de ser informado por médicos que corría el riesgo de quedar totalmente sordo si mantenía la gira prevista con AC/DC.

Johnson, cuyo distintivo estilo vocal ronco ayudó a definir el sonido de AC/DC desde que asumió en 1980 tras la trágica muerte del mítico cantante Bon Scott, dijo que estaba bajo tratamiento médico y que esperaba eventualmente poder volver a los escenarios.

"Deseo asegurarle a nuestros fans que no estoy por retirarme. Mis médicos me han dicho que puedo continuar grabando en estudios y tengo la intención de hacer eso", subrayó.

Johnson dijo que se había vuelto muy consciente de sus problemas de audición pues estaba luchando para escuchar las guitarras en el palco, lo que interfiere al cantar, pero igual se vio sorprendido por su alejamiento forzado.

La primera aparición discográfica de Johnson con AC/DC fue en el famoso Back in Black, tributo a Scott en 1980, que hoy es el segundo álbum más vendido de la historia del rock a nivel mundial con cerca de 50 millones de copias -50 millones menos que el difunto Michael Jackson, líder del ránking de la Recording Industry Association of America (RIAA)-.

AC/DC anunció el sábado que Axl Rose -polémico líder de los Guns N'Roses y con una voz de rango más amplio que Johnson- sería su nuevo cantante para la serie de conciertos programados en los próximos meses en Europa y Estados Unidos.

Poco después del anuncio, el famoso guitarrista de AC/DC, Angus Young, se unió a los recién reunidos Guns N' Roses como sorpresa en el festival de música Coachella, en Estados Unidos, para tocar juntos el tema "Whole Lotta Rosie" de los australianos.