¿Briella cometió plagio? Detectan similitudes de su tema 'Solo tú' con canciones de tiempo atrás

Después de que la Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap se convirtiera en éxito mundial, la cantante venezolana Briella acusó a la barranquillera de plagio . Según ella, la tiradera de la barranquillera a Gerard Piqué tiene varias similitudes con su sencillo 'Solo tú'.



"Creo que Shakira se inspiró de mi canción ‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap Session. Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok", dijo Briella en su momento.

El comentario de la joven generó tal revuelo que varios usuarios reaccionaron, algunos para confirmar que sí había parecido entre ambas canciones y otros para asegurar que solo se trata de una coincidencia.

Sin embargo, algunos internautas decidieron comparar la canción de Briella con otros sencillos que salieron mucho antes que el suyo. La larga lista incluye a ‘Married yo your Melody’, de Imanbek y Salim Ilese; ‘Recuérdame’, de Caín Guzmán; ‘Tututu’, de May y Karen; Dangerous in love’, de Secreto Number; ‘Tu turrito’, de Rei y Callejero Fino; ‘Me & the rhythm’, de Selena Gómez, y ‘Soltera remix’, de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny.



El tiktoker Yurguen oficial compartió los videos de las comparaciones y estos no tardaron en viralizarse. Además, dicho usuario agregó otras canciones similares a 'Solo tú' que fueron compartidas por sus seguidores, como ‘Far east movement’, de Rocketeer, y ‘Llámame bebé', de Pailita, Cris Mj y Young Cister.

"Karma instantáneo", "Shakira es Shakira, como ella no hay", "@briellamusica, varias canciones con el mismo tono y ¿tú en quién te inspiraste?" y "Ahora quién demandará a quién, jajaja" fueron algunas opiniones en redes sociales.