Britney Spears, con diminuto bikini, muestra sus dotes en el pole dance

Britney Spears sacudió las redes sociales después de mostrar sus dotes en el pole dance. La intérprete de 'Baby one more time' publicó un corto video luciendo un diminuto bikini y bailando sensualmente sobre un tubo.



"Conseguí este poste hace dos días y anoche fue mi primera vez en él", escribió Britney Spears en su cuenta de Instagram. El video de la cantante estadounidense fue replicado por varios usuarios en redes sociales y la princesa del pop se llevó un sinnúmero de aplausos, aunque también algunas críticas.

"Estaba muy enamorado de ella cuando era un adolescente, pero ahora es tan diferente", "Se ve preciosa", "Qué sexy", "Britney Spears necesita mucha ayuda", "Britney es Britney. Ella no es mala, solo está dibujada de esa manera", "Está a un twerk de volver a afeitarse la cabeza. Es triste" y "Puede hacer lo que quiera con su cuerpo, es su problema", fueron algunas opiniones.

¿Quién es Britney Spears?

Britney Spears es una cantante, compositora y actriz estadounidense. Nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Mississippi. Se convirtió en una de las artistas pop más influyentes y exitosas de la década de 1990 y principios de la década de 2000. Ganó fama en su adolescencia con el lanzamiento de su álbum debut 'Baby One More Time' en 1999, que incluía el sencillo homónimo.

A lo largo de su carrera, Britney Spears lanzó varios álbumes como 'Oops!... I Did It Again', 'Britney', 'In the Zone' y 'Blackout'. También es conocida por su estilo de actuación en el escenario y sus icónicos videos musicales. Además de su música, también incursionó en la actuación y participó en algunas películas y programas de televisión.

Sin embargo, la vida personal y la salud mental de Britney Spears atrajeron una gran atención mediática. En 2008, enfrentó una serie de desafíos personales y legales que la llevaron a ser puesta bajo una tutela legal en la que su padre y otros tutores tenían control sobre varios aspectos de su vida, incluidas sus finanzas y decisiones personales.



A medida que pasaron los años, surgieron preocupaciones sobre la naturaleza y el alcance de esta tutela, lo que llevó a un movimiento de seguidores llamado #FreeBritney, que abogaba por su liberación.

En 2021, Britney Spears habló en una audiencia judicial sobre su deseo de poner fin a la tutela y recuperar el control de su vida. La atención de los medios y del público hacia su situación aumentó significativamente, y su testimonio generó un renovado interés en su situación legal y personal.

En septiembre de 2021, su padre presentó una solicitud legal para poner fin a la tutela, y desde entonces ha habido nuevos desarrollos en su caso.