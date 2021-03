Britney Spears confiesa que “lloró durante dos semanas” por documental sobre ella

Britney Spears confesó que “lloró durante dos semanas” a raíz del documental que se estrenó en febrero de este año sobre su vida.

“No vi el documental, pero por lo que vi, me avergonzó la luz en la que me pusieron”, escribió en Instagram, en su primera respuesta a ‘Framing Britney Spears’, un documental producido por FX y el New York Times.

La producción analiza la carrera de la estrella del pop de 39 años y la controvertida tutela de su padre, a quien se le otorgó el manejo legal de sus finanzas en 2008 luego de un colapso muy publicitado, lo que provocó el movimiento #FreeBritney por parte de los fanáticos.

“Lloré durante dos semanas y bueno… todavía lloro a veces”, expresó Spears.

“Mi vida siempre ha sido muy especulada, observada y juzgada” escribió en otra parte del mensaje, que iba acompañado de un video de ella bailando ‘Crazy’ de Aerosmith.

“Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo con tu vulnerabilidad real porque siempre he sido tan juzgada, insultada y avergonzada por los medios”, subrayó.

Britney Spears presentó una solicitud el año pasado para destituir a su padre, Jamie Spears, de la tutela y otorgar el poder exclusivo sobre su patrimonio a una institución financiera. Su abogado designado por el tribunal dijo que tenía "miedo" de su padre.

Un juez dictaminó en febrero que tanto el padre de Spears como Bessemer Trust supervisarían las finanzas de la estrella del pop, negando el intento de Jamie Spears de mantener el poder exclusivo para delegar inversiones, aunque el caso está en curso.