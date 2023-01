Britney Spears, furiosa con sus fans por enviar a la Policía a su casa: "Fueron demasiado lejos"

Britney Spears se ha mostrado muy feliz tras obtener libertad de la tutela legal que su padre ejercía sobre ella desde 2008 y de contraer matrimonio con Sam Asghari. Sin embargo, algunos de sus fanáticos siguen preocupados por su salud mental y le han seguido el rastro en redes sociales.



En las últimas horas, Britney Spears sorprendió a sus seguidores después de cerrar su cuenta de Instagram por razones desconocidas. Esta acción generó alarma en algunos fans, quienes terminaron llamando a la Policía de Estados Unidos para asegurar que la princesa del pop estaba bien.

Según informó TMZ , "los agentes visitaron a Britney en su casa de Thousand Oaks el martes alrededor de las 11 p.m. para realizar un control de bienestar. Fuentes policiales nos dijeron que recibieron varias llamadas de fanáticos que se preocuparon por la seguridad de Britney después de que ella eliminó su cuenta de Instagram".



No obstante, esto no pareció agradarle mucho a la intérprete de 'Baby one more time', pues se pronunció en su cuenta de Twitter y pidió respeto y privacidad.

"Como todos saben, la Policía fue llamada a mi hogar por algunas llamadas de broma. Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron demasiado lejos y mi privacidad fue invadida. La Policía nunca entró a mi hogar y, cuando llegaron a la entrada de mi casa, se dieron cuenta rápidamente que no estaba sucediendo nada. Sentí que me estaban engañando y acosando. El incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta. Durante este tiempo de mi vida, espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes me preocupo tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro. Todo el amor, B", trinó Britney Spears.