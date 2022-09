Britney Spears habla sobre la relación con sus hijos Jayden y Preston: “Una parte de mí ha muerto”

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a llamar la atención de sus fanáticos luego de publicar en horas de la mañana de este domingo 11 de septiembre una serie de cinco videos donde reveló cómo se ha sentido luego de que sus hijos Jayden, de 15 años, y Sean Preston, de 16, decidieran distanciarse.

Al parecer, la cantante se pronunció luego de las declaraciones que dio su hijo menor a ITV, en las que aseguró que su progenitora no les ha prestado la misma atención a él y a su hermano en comparación con otras áreas de su vida.

En la entrevista, el menor mencionó lo difícil que ha sido crecer bajo la lupa de Britney Spears, pues los problemas que ha tenido la intérprete de ‘Baby one more time’ los han afectado.

Jayden contó: “Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston y me siento mal por eso”.

A su vez, mencionó que tanto él como su hermano han pasado por mucha presión y que les tomará tiempo y esfuerzo procesar todo “el trauma emocional” que han tenido. Además, añadió que en verdad desea que su madre mejore y, que cuando lo haga, poder verla de nuevo.

Ante las declaraciones, Britney Spears expresó: “Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos me han tratado”. En los audios enfatizó que ella solía tener a sus pequeños la mayor parte del tiempo, más que su expareja y padre de los menores, Kevin Federline, “pero la gente no recuerda esa parte porque siempre se enfocan en lo negativo”.

Dijo que desde que tuvieron entre 6 y 9 años los tuvo el 70% del tiempo, pero desde que se fueron “sintió que una parte de ella había muerto”.

Afirma que desde que empezó el distanciamiento con Jayden y Preston siente que “no tiene ningún propósito” y que es como si su corazón dejara de latir, pues “eran su alegría, su todo y por eso vivía”.

Sus fanáticos reaccionaron a la serie de videos y manifestaron que es muy fuerte por contar su verdad y no guardar más silencio.