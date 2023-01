Britney Spears recuerda su sonada ruptura con Justin Timberlake y lo llama “genio"

Hace ya 20 años que los cantantes estadounidenses terminaron una de las relaciones más mediáticas a nivel mundial.

Dejando ver lo aburrida que se encuentra en la cuarentena por el coronavirus, Britney Spears publicó en Instagram un video en el que baila al ritmo del popular tema ‘Filthy’ de Justin Timberlake.

Pero no lo dejó ahí, aprovechó la publicación para recordar el tiempo que ha pasado desde el fin de su noviazgo y referirse al intérprete de canciones como ‘Can't stop the feeling’ y 'Cry me a river' como “un genio”.

“Esta es mi versión de Snapchat o TikTok o lo que sea que se supone que debes hacer en estos días. Como pueden ver, en realidad no estoy bailando amigos...... Estoy muy aburrida. PD: Sé que tuvimos una de las rupturas más grandes del mundo hace 20 años... pero ¡oye!, el hombre es un genio! Gran canción JT! Pssss si sabes lo bueno”, escribió Spears.

Justin Timberlake le respondió a la ‘Princesa del pop’ con algunos emoticones:

