Britney Spears salió de rumba tras anunciar su divorcio: ¿más feliz que nunca?

La princesa del pop, Britney Spears, confirmó por medio de sus redes sociales su divorció con de Sam Ashgari , su esposo desde hace 14 meses. Tras las polémicas desatadas por la separación, la cantante fue vista por primera vez en público disfrutando de su nueva soltería con 5 hombres no identificados.



La cantante de 'Baby one more time' hizo el anuncio oficial de su separación por medio de una publicación de Instagram, en la que les dijo a sus más de 42 millones de seguidores que, aunque no era asunto de nadie, ella ya no podía soportar el dolor.

El anuncio estuvo acompañado de un video de Britney Spears bailando en ropa reveladora y un par de botas de tacón.

Después de ello, la artista comenzó a compartir la nueva etapa de su vida en la soltería con un provocativo video de ella en toples envuelta entre sábanas. De fondo se escuchaba el clásico 'I put a spell on you'.

Tras ello, mostró imágenes de lo que parecía ser una noche de fiesta en la cual compartió con 5 hombres desconocidos sin camisa. En el video se ve cómo uno de ellos le intenta lamer la pierna e incluso es levantada en un espacio con piscina por sus acompañantes masculinos, mientras ríe divertida.

Para muchos, estas publicaciones muestran a Britney Spears viviendo por primera vez su soltería de manera libre, ya que es la primera vez en años que no tiene pareja y está emancipada de sus padres.

Fuentes cercanas a Entertainment Tonight aseguraron que la artista "quería abrazar su libertad y sentía que Sam no necesariamente podría manejarlo", añadiendo que "Britney no dejará que otra persona la controle y estaba empezando a sentir que eso estaba pasando de nuevo".

Muchos celebraron la nueva actitud de poca sumisión de Spears, argumentando que "es por eso que cada vez más personas eligen no casarse o tener una relación", y que "las mujeres heterosexuales solteras en realidad viven vidas más largas y saludables y está comprobado", según se leía en los comentarios.

Frente a las polémicas relacionadas con el divorcio, el representante de Ashgari aclaró que "hay muchas afirmaciones de que Sam está desafiando el acuerdo prenupcial y amenazando con explotar a su exesposa con videos. Sin embargo, todas estas afirmaciones son falsas, ya que nunca se ha dirigido ninguna intención negativa hacia ella y nunca lo será".