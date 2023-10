Britney Spears tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake: "No estábamos preparados"

A inicios de los 2000, una de las parejas que se robaba la atención en Hollywood y el mundo era la conformada por los artistas Britney Spears y Justin Timberlake. La relación apenas duró tres años, pero dos décadas más tarde sigue dando de qué hablar.



Britney Spears presentó recientemente su libro biográfico The Woman in Me en Estados Unidos, donde se reunió con J Balvin y Maluma . En un extracto del libro, revelado por la revista People, la princesa del pop contó que tuvo un aborto en medio de su relación con Timberlake.

La relación entre Spears y Timberlake fue todo un fenómeno en la cultura pop, cuyos fanáticos adoraban verlos juntos. Aunque tan solo estuvieron entre 1999 y 2002, la pareja tuvo que enfrentarse con la excesiva fama y un embarazo inesperado.

Lo que reveló la intérprete de 'Toxic' es que "fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Pero esto sería mucho antes de lo que había previsto".



En el extracto del libro, publicado este martes por la revista internacional, Britney Spears detalló que el embarazo inesperado fue un problema para Justin Timberlake en ese momento.

"Si hubiese dependido solo de mí, jamás lo habría hecho", aseguró la cantante de 41 años en su biografía y agregó: "pero Justin estaba seguro de que no quería ser padre".

En su escrito la famosa recuerda que conoció a Timberlake cuando eran muy jóvenes, ambos eran unos niños artistas que hacían parte del Club de Mickey Mouse, de Disney. Años más tarde comenzaron a salir y se convirtieron en una de las parejas más populares de la industria.



Ambos estaban en su apogeo musical, por lo que un embarazo no deseado complicaría sus respectivas carreras. Spears agregó que su pareja "no estaba nada feliz con el embarazo".

"Él dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes", escribió Spears y entonces reveló que interrumpió el embarazo. "Es, hasta hoy, una de las experiencias más difíciles de mi vida", reconoció.

Por su parte, tras estas revelaciones de la cantante, el artista Justin Timberlake no se ha pronunciado sobre el tema.

Se espera que próximamente se conozcan nuevas revelaciones de la biografía de Britney Spears, la cual saldrá a la venta el próximo martes 24 de octubre. Cabe mencionar que The Woman in Me sale a la luz luego de que la famosa ganara la tutela contra su padre, quien tomó el control de su vida y finanzas por 14 años.



Tras el movimiento internacional #FreeBritney, la artista pop recuperó su autonomía y anunció el lanzamiento de su autobiografía. En el libro la artista también habló del lío legal con su padre, Jamie Spears.

"La tutela me despojó de mi feminidad, me convirtió en una niña", escribió Spears, según reveló el medio internacional y agregó que "mi padre y sus socios tuvieron tanto control sobre mi cuerpo y mi dinero por tanto tiempo, que me enferma".