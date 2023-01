Britney Spears estaría vendiendo su mansión de 11,8 millones de dólares (más de 58 mil millones de pesos colombianos) que compró cuando se casó con Sam Asghari. ¿Problemas económicos?, ¿caprichos de celebridad?, es lo que algunos se preguntan.



Al parecer, la vivienda, ubicada en Calabasas, California, no cumplió con las expectativas de Britney Spears. Según informó TMZ , la intérprete de 'Baby one more time' puso en venta la propiedad y regresará a la mansión en la que vivió cuando estuvo bajo la tutela de su padre.

En esta residencia, que se encuentra en Thousand Oaks, Britney Spears grabó álbumes, recibió sus terapias psiquiátricas y paso uno de los momentos más difíciles de su vida. Esta casa la adquirió en 2015 y pago casi 8 millones de dólares (más de 39 mil millones de pesos).